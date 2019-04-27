شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تستمع لوزيرى المالية والتخطيط بشأن الموازنة الجديدة بداية مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، يوم الأحد الموافق 5 مايو بحضور وزيرى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وأوضح عمر، أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها من الأحد 5 مايو حتى الأربعاء 8 مايو، وستناقش مشروعات موازنات وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والاستثمار والتعاون الدولى، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضى، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستناقش مشروعات تلك الموازنات مع الوزراء المسئولين عن تلك الحقائب الوزارية، قائلا "الوزير اللى حاسس إنه مظلوم أو عايز زيادات فى الموازنة ييجى يحضر اجتماع اللجنة، واللى راضى عن موازنته ميجيش".
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