شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الأرمينية بالقاهرة يكشف أكاذيب أردوغان حول مذبحة الأرمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أرمن مظلوميان، رئيس الهيئة الوطنية للأرمن فى مصر، أن هناك وثائق تاريخية تثبت وتوثق الأوامر المباشرة للقادة الأتراك للتخلص من الأرمن فى تركيا لتحقيق الحلم الطورانى، وهو ما يكشف كافة أكاذيب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان حول مذبحة الأرمن.

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وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للأرمن فى مصر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه من السمات الفريدة للإبادة الجماعية للأرمن الجهود الطويلة الأمد التى بذلتها الحكومات التركية المتعاقبة لإنكار تاريخها وإخفاء الأدلة الوثائقية التى تحيط بها.

كان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، واصل سياسة الإنكار التى يتبعها ضد مذبحة الأرمن، بعد أن نفى مرة أخرى وقوع جريمة ضد الأرمن، بل إنه أيضًا دافع عن سياسات بلاده فى ترحيل الأرمن فى عام 1915، حيث قال إن ترحيل الأرمن كان مبررًا فى 1915.