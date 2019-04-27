شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات تهمك فى قانون "الأحوال الشخصية".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض ”الخليج 365” 6 خطوات تهم القارئ فى قانون الأحوال الشخصية، ويترتب عليها إقامة الدعاوى ورفضها والاستئناف عليها، وهى: 1- الاعتراض على إنذار بالطاعة يجب أن يكون خلال 30 يوماً من استلام الإعلان. 2- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة. 3- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة. Advertisements 4- الاستئناف فى الأحوال الشخصية خلال 40 يومًا. 5- سن الرشد 21 سنة. 6- سن التمييز 7 سنوات.

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