شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تنتهى من صرف المقررات التموينية عن شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من صرف السلع المدعمة عن شهر أبريل الجارى لبقالى التموين، فى محافظات الوجه القبلى لصرفها لأصحاب البطاقات، بجانب صرف الشركة العامة لتجارة الجملة السلع فى محافظات الوجه البحرى. Advertisements وأكد الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن فى منافذ وفروع الشركة بأسعار مخفضة للمواطنين طوال الوقت بجانب توفير المقررات التموينية لأصحاب البطاقات. ويأتى ذلك فى الوقت الذى كلف فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، باستمرار طرح كافة السلع الغذائية والمنتجات بمنافذ وفروع الشركات التابعة بجانب تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية لعدة أشهر.

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