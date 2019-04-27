شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد اليوم هيئة الإسعاف للاطمئنان على جاهزية تأمين أعياد الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتفقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، هيئة الإسعاف المصرية، للاطمئنان على جاهزيتها ضمن خطة التأمين الطبى لأعياد الربيع. Advertisements ووجهت وزيرة الصحة بانعقاد غرفة العمليات لمتابعة الاحتفالات، وتقديم كافة سبل الدعم الطبى للمختفلين ختى انتهاء الاحتفالات. يشار إلى أنه سيتم نشر فرق طبية للتدخل السريع فى الحالات الطارئة، بالإضافة إلى منع إجازات الأطباء والتمريض مع جاهزية أقسام الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة تتفقد اليوم هيئة الإسعاف للاطمئنان على جاهزية تأمين أعياد الربيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.