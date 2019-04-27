أخبار مصر | عاجل.. تفاصيل مثيرة بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة: "احترس من الجو" (بيان درجات الحرارة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل مثيرة بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة: "احترس من الجو" (بيان درجات الحرارة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية توقعاتها بشأن الطقس خلال الـ48 الساعة المقبلة، مشيرة إلى أن طقس اليوم السبت، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

كما توقعت أن تكون أغلب الرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وقالت الهيئة إن طقس غدًا الأحد، يكون معتدلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، وأغلب الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 32

شبين الكوم 16 31

طنطا 15 31

دمنهور 14 29

الإسكندرية 16 27

بلطيم 15 24

مطروح 14 26

السلوم 17 33

سيوة 18 38

بورسعيد 16 24

دمياط 16 24

الزقازيق 15 31

الإسماعيلية 15 31

السويس 16 30

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العريش 12 26

رفح 13 25

رأس سدر 24 34

نخل 11 32

نويبع 21 30

طابا 16 29

كاترين 10 25

الطور 20 27

شرم الشيخ 23 31

الغردقة 22 32

مرسى علم 25 32

الفيوم 17 33

بني سويف 17 33

المنيا 17 35

أسيوط 16 35

سوهاج 20 36

قنا 21 37

الأقصر 20 37

أسوان 22 37

أبوسمبل 21 36

الوادى الجديد 23 36

شلاتين 22 31

أبو رماد 21 30

حلايب 23 28

رأس حدربة 22 28