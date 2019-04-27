انت الان تتابع التأشيرة الإلكترونية تربك موسم «عمرة رمضان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة السياحة: الرقابة على السوق بعد لجوء شركات لإصدار تأشيرات عمرة إلكترونية بالمخالفة للإجراءات المعتمدة.. ونائبة: إنشاء منصة إلكترونية للعمرة تحت مظلة الدولة

100 ألف مصري متوقع أداؤهم مناسك العمرة هذا العام، على أن تبدأ شركات السياحة المنظمة لتنظيم سفر المعتمرين إلى الأراضي السعودية مطلع الأسبوع المقبل، إلا أن موسم عمرة رمضان سينطلق، وينتاب بعض المعتمرين مخاوف من التأشيرة الإلكترونية، لا سيما بعد صدور بيان من وزارة السياحة مؤخرًا، يكشف عن لجوء شركات سياحة لإصدار تأشيرات عمرة إلكترونية بالمخالفة لإجراءات الوزارة. ومصر مُخصص لها حصة من تأشيرات العمرة خلال العام الحالي تُقدر بـ500 ألف تأشيرة، منها 20% مخصصة لشهر رمضان، و400 ألف تأشيرة منذ فتح باب العمرة وحتى نهاية شهر شعبان الحالي.

وضع ضوابط جديدة للموسم القادم وأعلنت وزارة السياحة عن عدة إجراءات، بهدف إحكام الرقابة على أداء العمرة بشكل جيد، لحين الانتهاء من موسم شهر رمضان، ثم البدء فى وضع ضوابط جديدة للموسم القادم، تتماشى مع التطور التكنولوجى على الجانب السعودى. واتخذت اللجنة العليا للعمرة والحج السياحي، 9 قرارات لعودة الرقابة

وضع ضوابط جديدة للموسم القادم

وأعلنت وزارة السياحة عن عدة إجراءات، بهدف إحكام الرقابة على أداء العمرة بشكل جيد، لحين الانتهاء من موسم شهر رمضان، ثم البدء فى وضع ضوابط جديدة للموسم القادم، تتماشى مع التطور التكنولوجى على الجانب السعودى.

واتخذت اللجنة العليا للعمرة والحج السياحي، 9 قرارات لعودة الرقابة على السوق بعد أن تبين لجوء شركات سياحة لإصدار تأشيرات عمرة إلكترونية بالمخالفة للإجراءات المعتمدة من قبل وزارة السياحة.

اقرأ أيضًا.. أسعار عمرة «رمضان 2019» تبدأ من 15 ألف جنيه



ومن أهم القرارات التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج عمرة بالتوجه لغرفة الشركات لمراجعة الملف الخاص بمعتمريها وفتح موقع الوكيل السعودى الخاص بالشركة، وذلك لمراجعة الأعداد المنفذة فعليا على أن يتم إرسال موافقة الغرفة إلى وزارة السياحة ليتسنى للشركة الحصول على كشف الأمن العام للمعتمرين مختوما بشعار الجمهورية لتسليمه للجان وزارة السياحة بالمطارات والمواني.

الإجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة

بالإضافة إلى قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتعميم على الشركات السياحية بشأن الضابط الجديد واعتباره أحد الضوابط المنظمة لموسم عمرة 1440هـ، والدفع بلجان بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية، وذلك للتأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة.

وكذلك قيام غرفة الشركات بمخاطبة اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية بعدم مخالفة الضوابط المنظمة للعمرة وبالأخص الالتزام بالسقف العددى المسموح به للشركات السياحية المصرية، والتنسيق مع وزارة الطيران المدنى لإلزام جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بعدم إصدار أى تذاكر سفر لأي شركة سياحية حاصلة على تأشيرات إلكترونية للمعتمرين دون اتباع الضوابط الصادرة من وزارة السياحة.

ومخاطبة وكيل وزارة الحج السعودى لشئون العمرة لإلزام الوكلاء السعوديين المعتمدين من قبل وزارة الحج السعودى بموافاة وزارة السياحة المصرية ببيان يومى بإدخالات وأعداد المعتمرين المنفذين فعلياً لكل وكيل خارجى (الشركات السياحية المصرية).

عدم سداد الضرائب

وفي السياق ذاته، قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن التطورات الأخيرة في نظام إصدار تأشيرة العمرة من جانب المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني لمن يتقدم بطلب أون لاين، ولديه حجز الفندق ووسائل الانتقال، سيكون لها تداعيات على سوق العمرة في مصر وحقوق المعتمرين وشركات السياحة في حالة غياب آليات تتعامل مع الواقع الجديد، مشيرة إلى أن التطور واستخدام التكنولوجيا أصبح واقعا يجب أن نتعامل مع آلياته.

Advertisements

اقرأ أيضًا..رغم حكم الإدارية.. «السياحة» تحصل رسوم تكرار العمرة

وأوضحت النائبة أن غياب الآليات يعني ارتباكا في تنظيم سوق العمرة، ووجود كيانات غير رسمية وغير مرخصة في السوق تعمل بعيدًا عن الاقتصاد الرسمي، كذلك سيؤدي في حالات من يعمل أون لاين ودون ترخيص إلى عدم سداده الضرائب.

منصة إلكترونية للعمرة

واقترحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إنشاء منصة إلكترونية للعمرة تحت مظلة الدولة، بشكل يحدد المتعاملين معها من شركات السياحة المرخصة، وتكون هي الممر الشرعي لتنظيم برامج العمرة.

ودعت إلى توقيع بروتوكول أو اتفاقية مع الجانب السعودي، لتنظيم العمل أون لاين بما يضمن عدم وجود دخلاء على مهنة السياحة، وكذلك يضمن حقوق المعتمر المصري، وعدم تعكير صفوه خلال أداء المناسك، كما يضمن للدولة تحصيل الرسوم المقررة والضرائب، وعدم دخول برامج رحلات العمرة إلى الاقتصاد غير الرسمي.

التأشيرة الإلكترونية "حلم تحقق"

بدروه، قال عماري عبد العظيم، رئيس شعبة الطيران والسياحة بالغرفة التجارية سابقًا، إن أسلوبا جديدا وحديثا لأداء العمرة، تمنح للوكلاء الخارجيين في جميع الدول الإسلامية من الوكلاء السعوديين والخارجية السعودية ووزارة الحج السعودية، ويتم سداد قيمة البرنامج من قبل المعتمر مع أي وكيل سعودي، سواء الذهاب فرادى أو عائلات أو مجموعات.

وأضاف عماري لـ"التحرير"، أن التأشيرة الإلكترونية للعمرة حلم تحقق وإنجاز كبير يحترم ويقدر من الجانب السعودي للتسهيل على الشركات والمعتمرين لأداء مناسك العمرة، مطالبًا بعدم النظر للتأشيرة الإلكترونية على أنها أسلوب ليس مقبولا حتى لا يفهم بأننا متخلفون عن التكنولوجيا الحديثة، ويجب عدم النظر إلى الأسلوب القديم في استخراج التأشيرة

وأوضح عماري أن التأشيرة الإلكترونية عبارة عن جواز سفر للمعتمر لا يذهب إلى القنصليات في جميع أنحاء العالم، ولكن يستطيع الوكيل الخارجي أن يصدر التأشيرة مباشرة من خلال المنظومة الإلكترونية، بعد سداد قيمة البرنامج الذي يتم اختياره من قبل المعتمر وينسق فيها من خلال الوكيل الخارجي.

صدورها للمعتمر في دقائق معدودة

ومن مميزات التأشيرة الإلكترونية، وفقًا لرئيس شعبة الطيران والسياحة السابق، إتاحتها لشركات السياحة الحصول عليها للمواطنين إلكترونيًا دون الحاجة لتقديم الجوازات إلى سفارة المملكة، للعمل على استمرار استقرار موسم العمرة خلال شهري شعبان ورمضان، لافتا إلى صدووها للمعتمر في دقائق معدودة.

وفي سياق مواز، أكد باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن القرار السعودى بتطبيق التأشيرة الإلكترونية كان مفاجئا للسوق المصرى، ولم يكن هناك إخطار مسبق لإعداد السوق المصرى والشركات له.

كانت تُصدر من القنصليات

وأوضح السيسي أن التأشيرة الإلكترونية ليست حديثة بل موجودة منذ بداية الموسم، وكانت تُصدر من القنصليات، لا من مكاتب شركات السياحة، كما هو الوضع حاليًا، ولكن تفعيل إصدارها من مكاتب الشركات هو المشكلة خاصة فى توقيت حساس قبل موسم عمرة رمضان، فالتفعيل المفاجئ وتوقيت تفعيلها وعدم التنسيق هما الخطأ الوحيد فى الموضوع.

وشدد نائب رئيس غرفة شركات السياحة، على أن الأزمة فى توقيت القرار وتفعيله وعدم التنسيق مع الجانب المصرى، قائلا: "نحن لم نكن نعلم مطلقا أنه سيتم تطبيقها ولكن كنا نتوقع تنسيقا مسبقا وإبلاغا من الجانب السعودى لنبدأ نعد السوق المصرى له، فنحن لسنا معترضين على التأشيرة الإلكترونية ولكن على القرار المفاجئ وعدم التنسيق، فهناك غياب للتنسيق بين وزارة السياحة ووزارة الحج السعودية، نحن نتلقى فقط التعليمات الجديدة".