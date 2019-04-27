شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق على إقامة اليوم الثقافي الصربي المصري بمدينة الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، ودراجان بالما، رئيس المجلس النيابى الصربي، إقامة يوم ثقافى صربي مصرى على أرض مدينة الغردقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة بين وفد صربي يزور الغردقة وبين أعضاء جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة، بحضور رئيس المجلس النيابي الصربي وعدد من المسؤولين المتخصصين في مجالات السياحة لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال الصربيين.

وأكد المحافظ أن هذا العمل سيقوم على نشر الثقافة الصربية بمصر من خلال ما سيقدم من عروض فنية وغنائية خلال الاحتفالات بهذا اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق على إقامة اليوم الثقافى الصربي المصرى وتوقيع اتفاقية الإخاء بين مدينتى الغردقة وبلجراد.