شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يكلف بالمرور على المدارس لمراجعة اشتراطات السلامة والأمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قراراً بتشكيل لجنة بديوان عام مديرية التربية والتعليم، وأخرى بكل إدارة تعليمية، برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية، وتكون مهام اللجنة المرور على مدارس الإدارت التعليمية بغرض مراجعة كل شروط السلامة والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية، وللجنة كل الصلاحيات الإدارية في سبيل أداء المهمة الموكلة إليها.

وبالمرور على المدارس أفادت اللجنة بأنه تمت إزالة معظم السلبيات التي وجدت بالمدارس التي تم المرور عليها، وجار إزالة باقي السلبيات، كما تم استبعاد مدير مدرسة القرضا الابتدائية، ومدير مدرسة القرضا الإعدادية، على خلفية أعمال اللجنة.

وكلف المحافظ بعمل تقرير بكل الملاحظات التي تم تلافيها بعد انتهاء أعمال اللجنة، والمتابعة المستمرة حتى الانتهاء من كافة المدارس بنطاق المحافظة.