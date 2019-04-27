من اليوم ولمدة 6 أشهر.. إغلاق طريق إسكندرية الزراعى لإنشاء كوبرى بدمنهور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، صباح اليوم السبت ولمدة 6 أشهر إغلاق طريق إسكندرية الزراعى بشكل جزئى عند منطقة قزاز بالكيلو 185 دمنهور لإنشاء كوبرى علوى فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وسط انتشار الخدمات المرورية.
وتستهدف الأعمال توسعة الطريق لتتفيذ الإصلاحات، فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، لاستحداث حارة إضافية بجوار الكوبرى المار أعلى ترعة معمل قزاز، الأمر الذى يستلزم استقطاع حارة لمسافة كيلو، لتأمين الأعمال.
يشار إلى أن عرض الطريق 3 حارات مرورية، بكل اتجاه سيتم استقطاع الحارة اليمنى من الطريق، فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، مع ترك 2 حارة لمرور السيارات، على أن يتم تنفيذ الأعمال فى مدة 6 أشهر وعلى مدار اليوم بالكامل.
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