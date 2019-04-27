شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تقديم صرف معاشات مايو 10 أيام بمناسبة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة: اعرف كيف تحمى وزارة الصحة المصريين من مخاطر الحقن غير الآمن × 5 معلومات وزارة التموين: المصرية للجملة تفتح منافذها اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع ومنتجات رمضان وزارة التربية والتعليم: شاهد فى دقيقة.. مواد لا تضاف للمجموع بامتحانات أولى ثانوى ويؤديها الطالب ورقيا لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على المواد غير المضافة للمجموع وتمتحن ورقيا وزارة التضامن: التضامن: تقديم صرف معاشات مايو 10 أيام بمناسبة شهر رمضان وزارة الزراعة: الزراعة: ضبط 12 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 13 محافظة خلال أسبوع سنابل الخير.. تسهيلات ونقاط تجميع وطوارئ بـ 28 مديرية زراعية لتوريد"الذهب الأصفر"للسلع التمونية".. وزير الزراعة:المحصول مبشر ونتوقع إنتاجية تتخطى 9 ملايين طن قمح.. حملة قومية لتقليل الفاقد وغرف عمليات للمتابعة Advertisements وزارة التعليم العالى: الأعلى للجامعات يعلن ضوابط جديدة لالتحاق الطلاب بالجامعات الأجنبية فى الخارج رئيس جامعة القاهرة يوجه أساتذة إعلام بإجراء بحث حول تأثير الشائعات على الرأى العام وزارة القوى العاملة: وزير القوى العاملة: صرف 429 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ255 ألف عامل وزير القوى العاملة يتابع مستحقات مصرى توفى فى إيطاليا وزارة الإسكان: وزير الإسكان: 10 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات سكنية وتنموية بحدائق أكتوبر 6 مليارات جنيه لتنفيذ عشرات المشروعات التنموية والخدمية فى سيناء.. وزير الإسكان: أرض الفيروز على رأس أولوياتنا.. والأعمال تشمل الطرق والقرى الجديدة وتعمير الصحراء والمبانى الخدمية وتطوير العشوائيات وزارة النقل: تكثيف الخدمات الأمنية بالسكة الحديد والمترو لتأمين الاحتفالات بالأعياد..صور

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