شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تدفع بقطار مفاجآت إلى الإسكندرية بعد غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطار مفاجآت، بعد غدٍ الاثنين، بمناسبة احتفالات أعياد شم النسيم، حيث سينطلق القطار من محطة مصر برمسيس الساعة 5:45 صباحًا، متجهًا إلى الإسكندرية، على أن يعود مساء نفس اليوم طبقًا لجداول التشغيل.

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وتقوم هيئة السكة الحديدبتشغيل هذا القطار سنويًا للترفيه عن جمهور المسافرين بهذه المناسبة، ويتكون القطار من 10 عربات درجة ثانية مميزة، وأسعار تذاكر السفر خلال رحلتى الذهاب والعودة 15 جنيهًا للفرد "تذكرة كاملة"، و10 جنيهات للأطفال "أنصاف تذاكر".

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه لا يجوز السفر بالتذاكر المنصرفة على هذين القطار بأى قطار آخر، وإلا اعتبرت التذكرة ملغاة، كما أن التذكرة المباعة لا ترد حال عدم استعمالها، وكذلك لا يصرح بالسفر بهذا القطار إلا لحاملى التذاكر المنصرفة عليه نقدًا، وكل من يخالف ذلك يحصل منه أجرة السفر كاملة بالإضافة إلى الغرامة المقررة.