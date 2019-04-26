الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي في بكين

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم فى العاصمة بكين مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. واجتمع السيسي اليوم مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني. وأعرب السيسي عن ترحيبه بلقاء رؤساء ممثلى كبرى الشركات الصينية، مشيرًا إلى عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، وهو ما عكسته زيارات الرئيس المتكررة للصين ولقاءاته مع الرئيس "شي جين بينج"، بما يساهم في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين الصديقين.
وأكد الرئيس حرص الدولة على تذليل مختلف العقبات التي قد تواجه الشركات الصينية في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مصر في مشروعات جديدة، أو دخول شركات صينية
وأكد الرئيس حرص الدولة على تذليل مختلف العقبات التي قد تواجه الشركات الصينية في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مصر في مشروعات جديدة، أو دخول شركات صينية جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكان إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا، قد أكد على متانة العلاقات المصرية الروسية في كافة المجالات تحت قيادة الرئيسين عبدالفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين.
وشدد نصر، على أن العلاقات "المصرية – الروسية" شهدت طفرة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية تحت قيادة الرئيسين السيسي وبوتين.
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