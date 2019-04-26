انت الان تتابع الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي في بكين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم فى العاصمة بكين مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. واجتمع السيسي اليوم مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني. وأعرب السيسي عن ترحيبه بلقاء رؤساء ممثلى كبرى الشركات الصينية، مشيرًا إلى عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، وهو ما عكسته زيارات الرئيس المتكررة للصين ولقاءاته مع الرئيس "شي جين بينج"، بما يساهم في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين الصديقين.

وأكد الرئيس حرص الدولة على تذليل مختلف العقبات التي قد تواجه الشركات الصينية في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مصر في مشروعات جديدة، أو دخول شركات صينية

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