شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة حلول رمضان.. «التضامن»: الأربعاء صرف معاشات مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو، الأربعاء المقبل بدلاً من 10 مايو بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وسيتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي.

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ويتم صرف المعاشات من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد أو من خلال البنوك في أول يوم عمل 2 مايو.

وأضافت «والى» أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين يوم ٢مايو حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

وأشارت إلى أن أصحاب المعاشات لهم أولوية لدى الوزارة، وأن تسهيل الخدمات المقدمة لهم على قمة أولوياتها، حيث تقوم الوزارة شهريا بصرف ما يقرب من ١٣ مليار جنيه لنحو ٧.٩ مليون قائم بالصرف.