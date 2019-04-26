شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تفتتح معرض ديارنا بالممشى السياحي بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ويرافقها اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء الأربعاء، معرض ديارنا بالغردقة والذي يقام بالممشى السياحي بالمدينة في الفترة من ٢٥ إبريل وحتى ٢ مايو المقبل.

وقالت «والي» إن المعرض يقام على مساحة ٦٠٠ متر ويضم منتجات ٤٢ عارضا من محافظات القاهرة وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد والبحيرة وشمال وجنوب سيناء، مشيرة إلى الموقع المتميز للمعرض وجودة المنتجات المعروضة، وهو ما أدى إلى إقبال السائحين بقوة في الساعات الأولى لافتتاحه.

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ولفتت «والي» إلى أن المعرض يضم منتجات لشهر رمضان المبارك بمناسبة قرب الشهر الكريم مثل فوانيس رمضان من عصور مختلفة من عارضي محافظة القاهرة ومنتجات الكركديه والتمر وياميش رمضان من محافظات أسوان وشمال وجنوب سيناء، كما يضم المعرض منتجات الفيركا من قنا، ومنتجات قرية نقادة بقنا المشهورة بخشب السرسوع ومنتجات جراجوس المشهورة بالفخار ومنتجات أخميم بسوهاج، بالإضافة إلى منتجات النحاس والفضيات بالقاهرة.

وأضافت أن سيناء تشارك بمنتجات مصنوعة من الرسم على القماش والحفر على الخشب، والملايات والمفروشات والعبايات والأعشاب وزيت الزيتون، كما تشارك البحيرة بالسجاد، والبحر الأحمر بمنتجات الجلد الطبيعي والكروشيه من منتجين من حلايب وشلاتين.

يقام المعرض بالممشى السياحي بالغردقة على مساحة ٦٠٠ متر مقسمة على ٢٣ جناحا تضم منتجات ٤٢ عارضا، ويقام المعرض من ٢٥ إبريل وحتى ٢ مايو المقبل، ويفتح أبوابه يوميا من الساعة الثالثة عصرا حتى منتصف الليل.