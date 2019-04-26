شكرا لقرائتكم خبر عن الصداقة الكويتية- الصينية: مشاركة السيسي بمنتدي الحزام والطريق تعزيز للتعاون العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس جمعية الصداقة الكويتية الصينية يوسف العميري ،إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، يعزز التعاون العربي-الصيني ،حيث تعد مصر ومنطقة الخليج و بلدان عربية شريك أساسي في بناء الحزام والطريق الاقتصادي الصيني العالمي، معتبرا أن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي تزيد من أهمية مشاركة مصر الفاعلة في مبادرة الحزام والطريق والقمة الحالية حول المبادرة.

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وأضاف العميري ، أن الرئيس السيسي وصل إلى الصين وهو يطرح أهمية ما تشيده مصر من مراكز لوجيستية عالمية فضلا عن هدية مصر للعالم وهي قناة السويس الجديدة ومنطقتها الاقتصادية الخاصة،وأهمية ذلك ضمن مبادرة طريق الحرير .

ولفت إلى أن مصر والكويت يمثلان شريكين محوريين للصين في المبادرة، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، وأهمية المنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس في إطار المبادرة، واتفاق المبادرة مع خطة التنمية المستدامة 2030، حيث تعكس هذه النقطة تحديدا مدى التكامل بين المبادرة الصينية العالمية ، مشيرا إلي أن الكويت هي أول دولة عربية استثمرت في الصندوق السيادي الصيني بمبلغ 10 مليارات دولار منذ 2005.

وأشار إلي أن أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارته للصين العام الماضي، قد تعهد بالعمل على توحيد مبادرة "الحزام والطريق" الصينية مع "رؤية الكويت 2035"، والعمل على تشجيع بناء منطقة تجارة حرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في أقرب وقت.