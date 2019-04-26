شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يطلق مسابقة «مئذنة الأزهر» في الشعر.. وجوائز مالية قيمة للفائزين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف عن مسابقة «مئذنة الأزهر» في الشعر للموسم الأول 2019م، وذلك في إطار النشاط الثَّقافي للمركز، وسيتم اختيار أفضل خمس قصائد عمودية نظمت باللغة العربية الفصحى عن الأزهر الشريف أو أحد شيوخه أو علمائه أو عن دور الأزهر وجهوده الجليلة في ترسيخ القيم التي يتبناها ويحرص عى نشرها مثل: السلام، الأخوة الإنسانية، التعايش وتقبل الآخر، والمواطنة.

Advertisements

وتتضمن شروط هذه المسابقة التي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى ومن الشعر العمودي، وأن يكون الشعر أصيلًا ومن إنتاج الشاعر المشارك، وألا تقلَّ أبيات القصيدة عن ثلاثين بيتًا ولا تتجاوز الخمسين بيتًا، وألا تكون القصيدة سبق نشرها من قبل، وألا يقدِّم الشاعر القصيدة المشارك بها لمسابقة أخرى لحين الإعلان عن نتيجة المسابقة.

وتشتمل جوائز المسابقة على شهادة شكر وتقدير ممهورة بتوقيع من فضيلة الإمام الأكبر، وذلك للفائزين الخمسة الأوائل، بالإضافة إلى جوائز مالية قدرها: 25000 جنيه للفائز الأول. 20000 جنيه للفائز الثاني. 15000 جنيه للفائز الثالث. 10000 جنيه للفائز الرابع. 5000 جنيه للفائز الخامس، على أن يتسلم الفائز بالمركز الأولى درع «مئذنة الأزهر».

وأعلن المركز عن إجراءات الاشتراك في المسابقة، وهي: ملء استمارة الترشح الإلكتروني للمسابقة على بوابة الأزهر الإلكترونية في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان، ثم إرسال القصيدة الشعرية على البريد الإلكترونى ([email protected]) في موعد غايته 30 /7 /2019م، وسيتم الإعلان عن الفائزين يوم 30 /8 /2019م على بوابة الأزهر الإلكترونية والإعلان عن موعد تسليم الجوائز، وتسلم الجوائز ويكرم الفائزون في احتفالية كبرى بمركز الأزهر للمؤتمرات.