شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يطالب بمنع حبوب حفظ الغلال عقب انتحار 3 فتيات بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت أمل زكريا، عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، تطلب فيه منع تداول حبوب حفظ الغلال، التي تتسبب في وفاة عدد كبير من الفتيات في المحافظة، لسهولة الوصول إليها، وتستخدمها الفتيات في الانتحار.

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جاء ذلك عقب انتحار 3 فتيات بينهن شقيقتان وابنة خالتهما في مركز كفر الدوار، عقب تناولهن حبوب حفظ الغلال، بسبب الخلافات الأسرية.

كان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى، مدير إدارة البحث الجنائي، بوصول كل من الطالبة «إ.م» 17 سنة، وابنة خالتها، الطالبة «د.س» 15 سنة، جثتين هامدتين، لمستشفى كفر الدوار العام عقب تناولهما حبوب حفظ الغلال، وعقب ذلك وصلت شقيقة الضحية الأولى الصغرى«أ .م» 12 سنة، إلى المستشفى، جثة هامدة، عقب تناولها قرص حفظ غلة حزنا على شقيقتها وابنة خالتها.

تم إبلاغ النيابة العامة، التي انتدبت الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.