اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، وزارة التضامن تعلن تقديم صرف معاشات مايو 10 أيام بمناسبة شهر رمضان.

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التضامن: تقديم صرف معاشات مايو 10 أيام بمناسبة شهر رمضان

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