شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تعلن إجراء الانتخابات بالسويس وأسيوط 30 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للصيادلة، إنه بناء على قرار المجلس المنعقد يوم الأحد 23/12/2018 بتفويض هيئة المكتب بكافة صلاحيات المجلس المالية والإدارية وغيرها، لحين إلغاء هذا التفويض من قبل المجلس، وبناء على قرار المجلس المنعقد يوم الثلاثاء 26/2/2019 والذي فوض هيئة المكتب فى اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية بشأن العملية الانتخابية، وطلب اللجنة العامة تحديد موعد إجراء العملية الانتخابية بمحافظتي السويس وأسيوط فقد قررت هيئة المكتب إجراء انتخابات اسيوط والسويس يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2019.

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وأضافت النقابة، في بيان، أنها ابلغت ذلك القرار الى اللجنة العامة للانتخابات وخاطبت الجهات القضائية لانتداب المستشارين وخاطبت وزارة الداخلية لتأمين المقارات التي ستجرى بها العملية الانتخابية وكذلك وفرت الجهاز الادارى اللازم لإتمام العملية فى المحافظتين واتبعت كافة الإجراءات القانونية وسيتم الإعلان عن هذه المواعيد فى الصحف واسعة الانتشار طبقا لنصوص القانون.

وطالبت بأن يخرج صيادلة المحافظتين بكثافة أسوة بباقى المحافظات لينهوا حالة الجدل التي تشهدها النقابة، ويختاروا ممثليهم بإرادتهم الحرة.