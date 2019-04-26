شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية تحتفل غدًا بعيد القيامة فى كنيسة مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد القيامة المجيد، غدًا السبت، فى تمام الساعة السادسة مساء بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية. يرأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويشارك بالاحتفالية القس يوسف سمير راعي الكنيسة وفريق الحياة الأفضل والمايسترو العالمي ناير ناجي. Advertisements كما يشارك بالحضور، مندوب رئاسة الجمهورية، وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب، وعدد من الشخصيات العامة و القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وعدد من قادة الفكر بالمجتمع المصري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة الإنجيلية تحتفل غدًا بعيد القيامة فى كنيسة مصر الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.