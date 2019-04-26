أخبار مصر | غدا.. تربية الأزهر تناقش "الثورة التكنولوجية وتحديات الخطاب الديني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. تربية الأزهر تناقش "الثورة التكنولوجية وتحديات الخطاب الديني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد كلية التربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، مؤتمرها الدولي الخامس بعنوان "التعليم قبل الجامعي الأزهري والعام وتحديات القرن الواحد والعشرين: الواقع والمأمول"، غدا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية شيخ الأزهر الشريف.

ويستهدف المؤتمر تشخيص واقع التعليم قبل الجامعي الأزهري والعام دينيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا واقتصاديًّا وإداريًّا وتكنولوجيًّا، وتشجيع البحث العلمي في مجال التعليم قبل الجامعي الأزهري والعام، وعرض وتبادل التجارب والنماذج والخبرات واقتراح الحلول والبدائل والخيارات المناسبة للتعليم قبل الجامعي في مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين.

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ويشتمل المؤتمر على خمسة محاور أساسية: يتناول الأول مناهج التعليم قبل الجامعي وتحديات تجديد الخطاب الديني، ويهتم المحور الثاني بإدارة التعليم قبل الجامعي والتحديات الإدارية والاقتصادية، ويتضمن الثالث التحديات النفسية ومهارات القرن الواحد والعشرين، ويناقش المحور الرابع التعليم قبل الجامعي والتحديات الثقافية والاجتماعية، وخصص المحور الأخير للتعليم قبل الجامعي والثورة المعلوماتية والتكنولوجية، وينتظم تحت كل محور من المحاور عدد من القضايا التي تخص التعليم قبل الجامعي الأزهري والعام في مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين.

ومن المقرر أن تُعرض في المؤتمر أكثر من (32) اثنين وثلاثين ورقة عمل تغطي محاور المؤتمر من داخل مصر وبعض الدول العربية مثل (الكويت، والمملكة العربية السعودية، والسودان) إضافة إلى عقد ندوتين حواريتين تركز الندوة الحوارية الأولى على القراءة في كتب التراث في ضوء الدعوات لتجديد الخطاب الديني بالتعليم الأزهري قبل الجامعي. وتتناول الندوة الحوارية الثانية: الجودة في التعليم قبل الجامعي.

ويستضيف المؤتمر عددا من العلماء والخبراء والباحثين في مجال التربية - بصفة عامة ـ والتعليم قبل الجامعي بصفة خاصة منهم: فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر ممثلا عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعددا من نواب رئيس جامعة الأزهر الحاليين والسابقين، وخبراء جودة التعليم والاعتماد، إضافة الى بعض عمداء ووكلاء كليات التربية بمصر.