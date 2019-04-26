أخبار مصر | وزير الأوقاف: الشعب المصري يوجه كل يوم طعنة جديدة لأعدائه المتربصين به

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: الشعب المصري يوجه كل يوم طعنة جديدة لأعدائه المتربصين به والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إنه في كل يوم يكشف الشعب المصري عن عمق حضارته وشدة وعيه ويقظته، وقد جاءت مشاركته الواسعة وإقباله الكثيف على التصويت في التعديلات الدستورية الأخيرة، مع ما صاحب هذا التصويت من مظاهر حضارية واحتفالية، ليؤكد على عمق حضارته وشدة وعيه والثقافة الإيجابية الجادة حول قيادته السياسية، وليقول: نعم للأمن والأمان، نعم للاستقرار، نعم لبناء مصر المستقبل، وليؤكد أن الشعب كله صف واحد خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة الباسلة وشرطته الوطنية.

وتابع خلال مقالا له اليوم: وليؤكد للقاصي والداني أنه لشعب عصي على الانكسار، وأنه شعب قادر على ممارسة حقوقه الوطنية والديمقراطية بوعي وشجاعة، وأنه مدرك لحجم المخاطر والتحديات وخطط الأعداء المتربصين، وقادر دومًا على التصدي لها وإفشالها، وأنه يوجه كل يوم طعنة جديدة لأعدائه المتربصين به، وكأنه يقول لهم: موتوا بغيظكم، وغيظ من يقف خلفكم ، ومن ينفقون أموالهم في سبيل النيل من أمننا واستقرارنا “ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ” .

وتابع: شعب مصر ذو حضارة عظيمة، شعب طوال تاريخه لا يعرف سوى البناء وعمارة الكون، وهو ما يتسق مع مبادئ وقيم جميع الأديان السماوية، فحيث يكون البناء والتعمير وعمارة الكون وصناعة الحياة فثمة شرائع الله، وحيث يكون الهدم والتخريب والفساد والإفساد فثمة ما يناقض كل الأديان والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، فالأديان رحمة، الأديان سماحة، الأديان بناء، أما الفساد والإفساد فمن أخص صفات المجرمين والمنافقين: “وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ” ولا يحب المفسدين ولا يصلح عملهم .

واستكمل: غير أن مواجهة فساد المفسدين وإجرامهم لا يكون بالكلام وحده ،إنما يكون بالعمل الجاد، والمشاركة الإيجابية في بناء الوطن ، والحفاظ على خيراته ومقدراته ، وأن نكون جميعًا على قلب رجل واحد في الدفاع عنه والحفاظ على مكتسباته ، وهو ما يظهره معدن الشعب المصري العظيم دائمًا ، ولا سيما في وقت الشدائد والتحديات .