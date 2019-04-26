أخبار مصر | غلق مينائى السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق مينائى السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق مينائى السويس والزيتيات بمحافظة السويس، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقال المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، فى بيان، الجمعة، إن شدة الرياح تتراوح بين 28 و30 عقدة واتجاهها شمالى غربى، فيما يبلغ ارتفاع الأموج ما بين 3 و4 أمتار، وقوة البحر 5 درجات.

وأضاف أنه تم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.