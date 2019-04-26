أخبار مصر | الإعلان عن مسابقة "مئذنة الأزهر" في الشعر بجوائز مالية كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن مسابقة "مئذنة الأزهر" في الشعر بجوائز مالية كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن مسابقة «مئذنة الأزهر» في الشعر للموسم الأول 2019م، وذلك في إطار النشاط الثَّقافي للمركز، وسيتم اختيار أفضل خمس قصائد عامودية نظمت باللغة العربية الفصحى عن الأزهر الشريف أو أحد شيوخه أو علمائه أو عن دور الأزهر وجهوده الجليلة في ترسيخ القيم التي يتبناها ويحرص عى نشرها مثل: السلام، الأخوة الإنسانية، التعايش وتقبل الآخر، والمواطنة.

وتتضمن شروط هذه المسابقة التي تقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى ومن الشعر العمودي، وأن يكون الشعر أصيلًا ومن إنتاج الشاعر المشارك، وألا تقلَّ أبيات القصيدة عن ثلاثين بيتًا ولا تتجاوز الخمسين بيتًا، وألا تكون القصيدة سبق نشرها من قبل، وألا يقدِّم الشاعر القصيدة المشارك بها لمسابقة أخرى لحين الإعلان عن نتيجة المسابقة.

وتشتمل جوائز المسابقة على شهادة شكر وتقدير ممهورة بتوقيع من فضيلة الإمام الأكبر، وذلك للفائزين الخمسة الأوائل. بالإضافة إلى جوائز مالية قدرها: 25000 جنيها للفائز الأول. 20000 جنيها للفائز الثاني. 15000 جنيها للفائز الثالث. 10000 جنيها للفائز الرابع. 5000 جنيها للفائز الخامس. على أن يستلم الفائز بالمركز الأولى درع "مئذنة الأزهر".

وأعلن المركز عن إجراءات الاشتراك في المسابقة، وهي: ملء استمارة الترشح الإلكتروني للمسابقة على بوابة الأزهر الإلكترونية في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان، ثم إرسال القصيدة الشعرية على البريد الإلكترونى ([email protected]) في موعد غايته 30/7/2019م، وسيتم الإعلان عن الفائزين يوم 30/8/2019م على بوابة الأزهر الإلكترونية والإعلان عن موعد تسليم الجوائز، وتسلم الجوائز ويكرم الفائزين في احتفالية كبرى بمركز الأزهر للمؤتمرات.