مصر | العثور على جثة سيدة بقطعة أرض زراعية في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة سيدة بقطعة أرض زراعية في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة سيدة بقطعة أرض زراعية بمنطقة الطالبية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، بالعثور على جثة سيدة داخل قطعة أرض زراعية، بمنطقة أرض البحر بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها، وتم التحفظ على الجثة، وكاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان على الواقعة، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

