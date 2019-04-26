مصر | المعاينة الأولية تكشف سبب انفجار شقة سكنية بفيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعاينة الأولية تكشف سبب انفجار شقة سكنية بفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المعاينة الأولية أن تسرب غاز من أنبوبة غاز صغيرة الحجم، وراء انفجار الأنبوبة واندلاع النيران بالشقة.

كانت نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة فيصل بسبب انفجار أسطوانة غاز، دون وقوع أية خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بسماع دوي انفجار وتصاعد ادخنة من شقة بعقار سكني بالقرب من محطة مترو فيصل، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، دون وقوع أية خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة.

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول إصابة أسرة كاملة بحروق في البدرشين

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة إصابة 8 أشخاص بحروق، إثر إنفجار إسطوانة بوتاجاز داخل إحدى الشقق السكنية بمركز البدرشين، وتبين أنه حال إعداد سيدة مسنة تدعى شربات دالي، 60 سنة، ربة منزل، الطعام، على إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، حدث تسرب غاز، ما أدى إلى إنفجار إسطوانة البوتاجاز وإصابة السيدة المسنة بحروق بنسبة 50%، وابنتها صفية سيد درويش، 26 سنة، ربة منزل بحروق بنسبة 25%، دعاء سيد درويش، 43 سنة، ربة منزل بحروق بنسبة 50%.

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كما أصيبت زوجة نجلها خلود محمود 25 سنة، ربة منزل بحروق بنسبة 30%، أحفادها أكرم 6 أشهر، بحروق بنسبة 50%، معتز 3 سنوات، بحروق بنسبة 30%، مها 5 سنوات، بحروق بنسبة 30%، إبراهيم 3 سنوات، بحروق بنسبة 30%.

كان أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية، بمركز البدرشين، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.

وورد بلاغا للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من شرطة النجدة، بانفجار إسطوانة بوتاجاز، ووجود مصابين بشقة سكنية ووجود مصابين بمركز البدرشين، وتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق، قبل وصول قوات الحماية المدنية.

وكشفت معاينة العميد خالد فهمي مأمور مركز شرطة البدرشين، أنه حال إعداد ربة منزل، وجبة طعام على أسطوانة غاز صغيرة الحجم، حدث تسرب غاز، ما أدى إلى انفجار إسطوانة البوتاجاز، وإصابة 8 أشخاص، بحروق متفرقة بأجسادهم، وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بمعرفة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، وأحاله العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

