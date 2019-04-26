- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك ثيوفيلوس الثالث يستقبل رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، في مقر بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس الوزير رمزي خوري يرافقه عضوا اللجنة: السفير عيسى قسيسيه ونبيل مشحور اليوم الجمعة.
وأطلع رئيس وأعضاء اللجنة البطريرك على آخر فعاليات ونشاطات اللجنة ومنها النشاطات المتعلقة بمناصرة الكنائس في مقاومتها محاولات المساس بحقوقها وحقوق أبنائها، والزيارات الدولية التي قام بها أعضاء اللجنة وكان آخرها إلى سوريا ولبنان حيث التقوا بطاركة ورؤساء الكنائس هناك في هذا الإطار.
من جانبه، أكد البطريرك ثيوفيلوس الثالث على موقف بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية الثابت من رفض أي محاولات للمساس بحقوق الكنائس وأبنائها، كما شدد على موقف البطريركية الرافض لمحاولات المساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، مثمنًا دور المملكة الأردنية الهاشمية والسلطة الفلسطينية في دعم الحقوق المسيحية.
وعبّر البطريرك عن استمرار عملية توفير الأراضي بهدف بناء المساكن ببيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور في إطار جهود بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية لتعزيز صمود المسيحيين في الأراضي المُقدسة.
كانت هذه تفاصيل خبر البطريرك ثيوفيلوس الثالث يستقبل رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.