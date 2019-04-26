شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباريات الدور النهائي لبطولة الجونة الدولية المفتوحة لمنافسات الاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والمهندسين سميح ونجيب ساويرس انطلقت مباريات الدور النهائى لبطولة الجونة الدولية المفتوحة لمنافسات الاسكواش، والتي تصنف بفئة أكبر ثماني بطولات في اللعبة.

وضمنت مصر لقب البطولة بمنافسات الرجال والسيدات بعد تأهل الرباعي المصري على فرج المصنف الأول عالميا، كريم عبدالجواد المصنف السادس، رنيم الوليلي المصنفة الأولى ونوران جوهر المصنفة السابعة .

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الاسكواش

وتحمل رنيم الوليلي، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا، لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى، المصنف الحادي عشر، لقب البطولة عن رجال الاسكواش بنسخة 2018.