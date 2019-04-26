شكرا لقرائتكم خبر عن «المرشدين السياحيين»: توقعات بعودة حركة السياحة لمعدلاتها السابقة خلال الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن حركة السياحة الوافدة لمصر ستعود لمعدلاتها التي كانت في ٢٠١٠ بداية من الموسم السياحي الشتوي مع توقعات بعودة السياحة الروسية في أكتوبر إلى الغردقة وشرم الشيخ.

وأضاف «أبوطالب»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن عودة السياحة الروسية إلى مصر ستزيد من التنافس مع السياحة الأوروبية وسترفع نسبة الإشغالات، متوقعا ارتفاع أسعار الحجوزات السياحية في فنادق الغردقة فور عودة السياحة الروسية التي كانت تقدر بنحو ٣ ملايين سائح قبل سقوط الطائرة الروسية نهاية 2015.

كانت لجنة التفتيش الروسية على إجراءات الأمن بمطار الغردقة قد انتهت من أعمالها، الجمعة الماضي، وغادرت إلى موسكو لتقديم نتائج التفتيش للرئيس فلاديمير بوتين.