شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن امتحانات طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” 5 معلومات عن امتحانات طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بعد أن اقتربت مواعيد الاختبارات حيث تنطلق يونيو المقبل حسب المواعيد المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. 1ـ طلاب مدارس المتفوقين فى الثانوية العامة يؤدون امتحاناتهم فى مدارسهم. 2ـ لن يتم تجميع طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى لجنتين بالقاهرة والجيزة. Advertisements 3ـ يؤدون الامتحانات فى التربية الوطنية والتربية الدينية بنظام البوكليت. 4ـ يؤدون امتحانات باقى المواد طبقا للنظام المعتمد فى هذه المدارس. 5ـ وضع آلية جديدة وقرار وزارى لطريقة احتساب درجات طلاب الصف الثالث الثانوى فى مدارس المتفوقين.

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