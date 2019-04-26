الجمعة العظيمة.. نهاية رحلة أسبوع الآلام

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ذروة أسبوع الآلام يوم الجمعة العظيمة.. يتميز بألحان جنائزية كثيرة أصولها فرعونية.. شعبيًّا يشتهر بتناول قطرات من الخل كما حدث مع السيد المسيح و«الطعمية البيتي»

بيوم "الجمعة العظيمة" تكون رحلة أسبوع الآلام في المحطة قبل الأخيرة من نهايتها، ولا يتبقى منها إلا ليبة أبو «غالمسيس» أي الرؤية، مساء الجمعة وحتى صباح سبت الفرح، ومساء يوم السبت تنتهي الآلام بأفراح عيد القيامة. ويشهد يوم الجمعة الحزينة مجموعة من الأحداث الكثيرة والمتلاحقة، التي تعد من أسس «المسيحية»، وتعبّر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بميراثها من الحضارة المصرية القديمة، عن هذه الأحداث بمجموعة من الطقوس الرمزية والصلوات. ورغم أن ترتيب الجمعة الكبيرة مثل بقية أيام أسبوع الآلام السابقة عليه، فإنه يتميز بزخم من الألحان والتراتيل والقراءات.

بعد انتهاء العشاء الأخير، خرج السيد المسيح إلى بستان «جثيماني» بصحبة تلاميذه، ليصلي، ثم بعدها جاء رؤساء الكهنة ومعهم يهوذا، وتم القبض عليه، وذهبوا إلى دار رئيس الكهنة للتحقيق معه، وهنا تنتهي أحداث ليلة الجمعة العظيمة، في مساء يوم الخميس. (اقرأ أيضا: خميس العهد.. ذكرى غسل «الأقدام»

بعد انتهاء العشاء الأخير، خرج السيد المسيح إلى بستان «جثيماني» بصحبة تلاميذه، ليصلي، ثم بعدها جاء رؤساء الكهنة ومعهم يهوذا، وتم القبض عليه، وذهبوا إلى دار رئيس الكهنة للتحقيق معه، وهنا تنتهي أحداث ليلة الجمعة العظيمة، في مساء يوم الخميس. (اقرأ أيضا: خميس العهد.. ذكرى غسل «الأقدام» وخيانة يهوذا لمعلمه)

باكر يوم الجمعة، ذهب رؤساء الكهنة بالسيد المسيح إلى الوالي الروماني «بيلاطس»، يطلبون محاكمته متهمينه بأنه عدو «قيصر»، فيحاول الوالي الخروج من هذا المأزق فيقرر إرساله إلى الوالي الآخر «هيرودس»، فيعيده إليه مجددًا.

تحلم زوجة بيلاطس حلمًا وتطلب من زوجها عدم المساس بالسيد المسيح فيضع حلولا كثيرة؛ مثل أن يحكم بجلده وبعدها يطلق سراحه، فرفض قادة اليهود، وأصروا على حكم الموت، فيخيّرهم بمناسبة العيد بين أن يطلق سراح السيد المسيح أو لص آخر خطير يدعى «باراباس»، فيقررون إطلاق سراح اللص، ثم يهددون الوالي بالتخاذل في حق قيصر، فيصدر حكم الصلب على السيد المسيح، ويغسل يده قائلا: «إني بريء من دم هذا البارّ».

يتم تنفيذ الحكم، ويُصلب المسيح في الوسط بين لصين أحدهما يدعى «ديماس»، يشتهر كنسيًّا باسم «اللص اليمين»، و«سارق الفردوس»، فبينما اللص الآخر يلوم السيد المسيح ويطلب منه أن يخلصهما من الألم، يعارضه «ديماس» طالبًا: «اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك»، فيرد السيد المسيح: «اليوم تكون معي في الفردوس».

هرب تلاميذ السيد المسيح منذ القبض عليه، وبطرس أنكره 3 مرات كما أخبره معلمه في العشاء الأخير، فيذهب باكيًا على تنكره لسيده، ويتبقى فقط يوحنا، أصغر التلاميذ، فيقف بجوار السيدة العذراء مريم وبقية النساء اللاتي لم يتخلين عنه.

يتم إنزال جسد السيد المسيح من على الصليب ويُدفن في قبر شخص يدعى يوسف الرامي، وهو حاليا موقع كنيسة القيامة التي يخرج منها النور المقدس كل عام يوم سبت النور. (اقرأ أيضا: 5 أسرار عن أسبوع الآلام.. تعرف عليها)

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صلوات يوم الجمعة العظيمة هي صلوات البصخة، كما في الأيام السابقة، وهي مقسمة حسب الترتيب اليهودي وقتها لليوم، فالساعة الأولى (باكر)، ثم الساعة الثالثة يتم الانتهاء منها نحو الساعة التاسعة صباحا، ثم قمة وذروة اليوم في الساعة السادسة، والساعة التاسعة، ويتم الانتهاء منها بين الساعة 2:00 م و3:00 م، وتتبقى الساعة الحادية عشرة، والثانية عشرة، ويتم الانتهاء منها بعد الساعة 5:00 م.

ورتبت الكنيسة قراءات كل ساعة منها على حسب الحدث الذي وقع وقتها، وتكمن أهمية الساعة السادسة والتاسعة في أنهما ساعات أحداث الصلب، فيتم تلاوة كل الألحان الحزينة فيها؛ مثل «أيها الابن الوحيد الجنس»، ولحن «أجيوس» أي «قدوس» بالنغمات الحزينة، ولحن «فاي إيتاف إينف» أي «هذا الذي أصعد ذاته»، ولحني «طاي شوري» و«تي شوري» أي «هذه المجمرة» بالنغمات الحزينة.

إضافةً إلى قطع من صلوات الساعة السادسة، التي فيها موقف اللص اليمين وطلبه، وقطع الساعة التاسعة وهي موجودة في كتاب «الأجبية» الخاص بالصلوات اليومية، وتتم تلاوتها يوميا، لكن في الجمعة العظيمة تقال باللحن الكبير.

في الساعة الحادية عشرة لا توجد تفاصيل كثيرة، لكن على العكس في الساعة الثانية عشرة، التي حدث وقتها إنزال السيد المسيح للقبر وفق «الإيمان المسيحي»، تتم قراءة سفر مراثي أرميا من العهد القديم بنغمات حزينة، ثم تلاوة مزمور «بيك إثرونوس» أي «كرسيك يا الله» باللحن الشامي الجنائزي، ثم تُعمل 400 «ميطانية» أي «سجدة» مع تلاوة طلبة «كيرياليسون» أي «يا رب ارحم». (اقرأ أيضا: ثلاثاء البصخة.. تحذير و«مزمور» بلحن فرعوني)

طوال اليوم يتم وضع الورود والعطور وفي نهاية الساعة الثانية عشرة يتم عمل «دفنة رمزية» بوضع صورة للسيد المسيح داخل الورود والعطور، وإغلاقه بإحكام ووضعه على «المذبح» مكان الصلاة داخل الهيكل، ولا يفتح إلا في وسط قداس عيد القيامة في اليوم التالي، وخلال ذلك تتم تلاوة لحن «غولوغوثا»، وهي كلمة تعني «الجمجمة»، وهو اسم الجبل الذي صُلب عليه السيد المسيح، ونغمات اللحن هي نغمات جنائزية فرعونية، ثم يقرأ سفر المزامير كاملًا، وتنتهي الصلوات.

يكون المسيحيون في صوم انقطاعي عن الشراب من مساء الخميس وحتى خروج الكنيسة يوم الجمعة العظيمة بعد الخامسة مساءً، ويكون الإفطار على نقاط بسيطة من الخل، مثلما ذاقه السيد المسيح وهو على الصليب حين قال: «أنا عطشان» فأعطاه الجنود خلا ليشربه بدلا من الماء، لزيادة عذابه.

يشتهر يوم الجمعة العظيمة بـ«الطعمية البيتي»، إذ اعتاد المسيحيون إحضار مكونات الفلافل من «الفول» والخضراوات، وطحنها بالمنزل وتناولها يوم الجمعة العظيمة بعد الخروج من الكنيسة، وليس المسيحيون فقط بل المواطنون المسلمون أيضا، حيث يتم تبادل «الطعمية» بين الجيران، كما يتم تبادل «قمر الدين» وحلويات شهر رمضان في ما بينهم.

صلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات يوم الجمعة العظيمة بالكاتدرائية، وشاركه في الصلاة الأنبا مكسيموس أسقف عام مدينة السلام والحرفيين، والأنبا ميخائيل أسقف عام حي حدائق القبة، وعدد من الكهنة والرهبان، وعدد كبير من أبناء الكنيسة.

وخلال الصلوات قدم البابا تواضروس عظة، حول يوم الجمعة العظيمة وأحداثه، واستعرض حياة السيد المسيح بشكل بانورامي، وأوضح لماذا عقوبة الصلب، وكيف كانت تمثل قمة المهانة، ولم يعاقب بها المواطنون الرومان، بل اليهود، وكيف تحول الصليب بعد المسيح من رمز اللعنة، إلى رمز للتفاخر، مضيفا أن الكنيسة تحتفل بعيد الصليب 3 مرات خلال العام.

وتحدث البابا عن ليلة «أبو غالمسيس» أي «الرؤية»، مساء يوم الجمعة العظيمة، موضحا أن سفر الرؤية هو آخر أسفار الكتاب المقدس، يشتهر بعبارة «من له أذنان للسمع فليسمع»، موضحا أنها ليلة تبدأ في الظلام، وختام صلوات الصوم وأسبوع الآلام وتنتهي صباح يوم السبت في النور، لذا يسمى، يوم سبت النور.