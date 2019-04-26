انت الان تتابع سعفان: صرف 429.3 مليون جنيه إعانات طوارئ للعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 429.3 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون في 1281 منشأة. وأوضح الوزير بحسب بيان الوزارة اليوم الجمعة، أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بَدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية مارس 2019. جاءَ ذلكَ في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وناقش المجلس، في اجتماعه، الأوضاع المالية للصندوق، وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات، والتي تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسي للعامل.وقام الوزير بتشكيل لجنة يتم من خلالها وضع مجموعة من الأفكار، التي

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