شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشارك في مأدبة عشاء رسمية بقة منتدى الحزام والطريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، في مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها الرئيس الصينى شى جين بينج في قاعة الشعب الكبرى ببكين، تكريماً للقادة المشاركين بقمة منتدي الحزام والطريق والتعاون الدولي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التقى على هامش العشاء بعدد من القادة ورؤساء الدول، منهم الرئيس البرتغالي «مارسيلو دي سوزا»، ورئيس الاتحاد السويسرى «أوَلي ماورَر» حيث تباحث الرئيس معهما بشأن بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، ومنها المتعلق بالمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وما توفره من امكانات ضخمة أستثمارية تفتح الباب امام التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

كما تم التطرق إلى عدد من الملفات الإقليمية في إطار دفع جهود التنمية في منطقة جنوب المتوسط ودول القارة الافريقية بما يساهم في معالجة الجذور الرئيسية لآفة الاٍرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية، ويساعد في إعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة«.