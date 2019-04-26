شكرا لقرائتكم خبر عن «سر آدم» قصص مترجمة للروائي «الصباغ» على خطى «نجيب محفوظ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح أحمد عزت الصباغ الروائي المصري الفائز بجائزة الشارقة الثقافية في الرواية بترجمة مجموعته القصصية للغة الإنجليزية بعنوان «The Secret of ADAM». عن دار نشر إيكو البريطانية وتم طرحها على موقع أمازون وتم طرحها على كيندل أمازون في أغلب الدول الأوروبية

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وقال «الصباغ» أصغر مشارك بالملتقى الدولي للرواية منذ أيام أنها خطوة هامة جدًا لنشر الثقافة المصرية وتعريف العالم بها كما فعل الروائي العظيم «نجيب محفوظ» وهو الأمر الذي لولاه ما فاز محفوظ بجائزة نوبل للأدب.

وتابع: أن الدولة المصرية الآن أصبحت تتخذ خطوات إيجابية نحو المبدعين، وتضم المجموعة القصصية سبع قصص باللغة الإنجليزية يغلب عليها طابع الواقعية السحرية.

يذكر أيضًا أن الصباغ صيدلي مصري وروائي فاز بجائزة الشارقة الثقافية عن روايته سيمفونية روح التي حققت نجاحًا كبيرًا وتحويلها إلى عمل صوتي متكامل يباع على الإنترنت، كما نشر الصباغ مجموعته القصصية الجديدة «هروب عروسة الماريونت، كما فاز بجائزة البي بي سي في القصة وجائزة بيرم وسيد في المسرح وفي الشعر فاز بالمركز الأول في مهرجان الثقافة والفن الإماراتي هذا العام.