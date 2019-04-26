شكرا لقرائتكم خبر عن صوامع الدقهلية تستقبل 4022 طن قمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت صوامع الدقهلية 4022 طن قمح، منذ بداية التوريد وحتى الجمعة، حيث تكدست السيارات أمام الصوامع والشون منذ الصباح الباكر.

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وقال المهندس شريف مينا، مسؤول منظومة التوريد بمديرية التموين، لأن إجمالي ما جري توريده حتى اليوم بلغ 4022 طنا، وكانت الحصة الأكبر في صوامع بني عبيد والتي استقبلت 1650 طنا، ثم صوامع ميت غمر بكمية 1307 أطنان، وبهرند 777 طنا ثم شربين 46 طنا، وفتحت صوامع المنصورة استقبال القمح، واستقبلت في اليوم الأول من عملها 241 طنا.

وأكد أن جميع الصوامع تعمل وفقا للضوابط التي وضعتها مديرية التموين، ويجري التوريد في الصوامع فقط حاليا وسيتم فتح الشون في وقت لاحق بتعليمات من الوزارة.

يذكر أن وزارة التموين حددت أسعار القمح هذا العام لتكون 655 جنيها للأردب وزن 150 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط، ومبلغ 670 للأردب وزن 150 كيلو لدرجة النقاوة 23 قيراط، ومبلغ 685 جنيها للأردب لدرجة النقاوة 23.5 قيراط.