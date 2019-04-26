شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلق مشروع القرار حول ليبيا فى مجلس الأمن الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن، تعليق مشروع القرار البريطانى حول ليبيا، الذى يطالب بوقف التصعيد والتزام وقف إطلاق النار في ليبيا، حسبما ذكرت فضائية العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل .

وكانت روسيا ، قد أعلنت رفضها النسخة المعدلة من مشروع القرار البريطانى في مجلس الأمن، حول وقف الأعمال القتالية فى ليبيا.