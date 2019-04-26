شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..انتشار أمنى مكثف بالشوارع لتأمين احتفالات عيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت البلاد انتشار أمنى مُكثف بكافة مديريات الأمن لتأمين الإحتفال بعيد القيامة المجيد ، وتكثيف الخدمات بكافة المنشآت الحيوية والهامة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الإحتفالات،مع تكثيف تواجد الخدمات الأمنية بمرافق النقل العام والسكك الحديدية ومحطات مترو الأنفاق لتأمين المواطنين خلال فترة الأعياد.

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