شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 17 عامًا.. تل أبيب تعترف بسقوط أحد جواسيسها فى قبضة السلطات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التلفزيون الإسرائيلى الرسمى وبالتحديد القناة الثانية النقاب عن قيام السلطات المصرية، بإلقاء القبض على إسرائيلى يدعى "شمعون افيرجمان" بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلى فى نوفمبر من عام 2002.

الاسرائيلى افيرجمان وقال التلفزيون الإسرائيلى أن السلطات المصرية شكت فى تحركات "افيرجمان"، ولا سيما أنه حضر إلى مصر فى أعقاب الحكم على الجاسوس الإسرائيلى الشهير عزام عزام فى نفس العام الذى نشبت فيه انتفاضة الأقصى، موضحاً التلفززيون الإسرائيلى أن السلطات المصرية شكوا فى "افيرجمان" الذى كان يتنقل فى المناطق الحيوية بالقاهرة ولاسيما فى أحد المعابد اليهودية بحى المعادى. Advertisements

صورة ضوئية من التقرير

افيرجمان داخل أحد المعابد اليهودية

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