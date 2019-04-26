مصر | 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة سكنية بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة سكنية بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة الوراق، دون وقوع أية خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان ورد بلاغا للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من إدارة شرطة النجدة، باندلاع النيران بشقة سكنية بالطابق الـ 12 بشارع علي عفيفي بمنطقة وراق العرب، دائرة قسم شرطة الوراق.

وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، ورجال الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، دون وقوع أية خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات غرفة النوم بالشقة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير امن الجيزة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.

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المعاينة الأولية: تسرب غاز وراء حريق محل أسماك في إمبابة

كشفت المعاينة الأولية إلى أن تسرب غاز، السبب في اندلاع النيران بفرن مطعم أسماك بمنطقة إمبابة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب بمحل أسماك بمنطقة إمبابة دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد بلاغا للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من شرطة النجدة باندلاع النيران بمحل أسماك بمنطقة إمبابة، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.