أخبار مصر | "متحدي الإعاقة بالأمم المتحدة" تستعد لإطلاق برنامج "معا نستطيع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "متحدي الإعاقة بالأمم المتحدة" تستعد لإطلاق برنامج "معا نستطيع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رضا عبدالعزيز، رئيس لجنة متحدي الإعاقة بمنظمة الأمم المتحدة unarts، إن اللجنة تستعد لإطلاق برنامج "معا نستطيع" للشراكة المجتمعية، ويهدف إلى تحقيق التأهيل والتمكين الاقتصادي لذوي القدرات الخاصة في مختلف المجالات، من خلال تكامل وتضافر الجهود والموارد الدولية والمحلية لخدمة عملية التنمية المتكاملة في إطار رؤية استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات صحفية، أن من الضروري التعاون مع شركاء التنمية للارتقاء بالمستوى التنموي للمجتمع بشكل شفاف ومن خلال توزيع عمل وتحديد للمسئوليات وتطوير استراتيجية متكاملة.

في حين قالت سمر عبدالعزيز، المنسق العام للجنة، إن الشراكة مع الأطراف المعنية يعظم عملية التنمية الإنسانية ويضمن التكامل والتضافر لكافة جهود التنمية لتعزيز التعاون والعمل المشترك مع القطاع الخاص لخدمة أغراض التنمية المستدامة.

وأوضحت عبدالعزيز، أنه من خلال التشاور مع المنظمات الدولية المتخصصة فإنهم يأملون في تغيير واقع وشكل العمل الاجتماعي والإنساني في مصر، ومواجهة كافة التحديات من أجل الأخذ بأيدي أصحاب القدرات الخاصة ودمجهم وتمكينهم والوصول بهم إلى بر الأمان وجعلهم عضو منتج وفعال تجاه ذويهم وتجاه المجتمع من خلال توفير الاستشارات والدعم الفني للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في رعاية وتأهيل ذوي القدرات الخاصة.