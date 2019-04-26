أخبار مصر | الأزهر ينظم ندوة في بورسعيد لمناقشة القضايا الأسرية والمجتمعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر ينظم ندوة في بورسعيد لمناقشة القضايا الأسرية والمجتمعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وحدة «لم الشمل» التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، ندوة توعوية بمحافظة بورسعيد، لمناقشة القضايا الأسرية والمجتمعية، والتعريف بها، والتوعية بآليات المحافظة عليها، بهدف بناء أسرة واعية مستقرة، في إطار اهتمام الأزهر الشريف بالأسرة وتماسكها والمحافظة عليها.

واستعرض المحاضرون في الندوة دور وحدة «لم الشمل»، والهدف من برنامج التوعية الأسرية، ودور الأخصائيين في مواجهة ظاهرة التفكك الأسري في المجتمع، وركزت محاور الندوة على مكانة الأسرة في الإسلام، والتشريعات التي وضعها الشرع لحماية الأسرة من التفكك، وكيفية اختيار الزوج، ودور المرأة في نجاح الأسرة، وكيف كان يتعامل النبي ﷺ مع زوجاته، وأهمية التنشئة المجتمعية للأبناء.

وتأتي هذه الندوة في إطار الحملات التوعوية التي أطلقها الأزهر الشريف مؤخرًا، تحت شعار «أسرة مستقرة مجتمع آمن»؛ للتعريف بقضايا الأسرة، وإبراز دورها في المجتمع، وتعريف الناس بكيفية معالجة المشكلات اليومية التي تواجه الأسرة المصرية وتوعيتهم بسلبيات الزواج المبكر.