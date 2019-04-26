أخبار مصر | استعدادات أصحاب المحال بالسيدة زينب لاستقبال شهر الصوم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادات أصحاب المحال بالسيدة زينب لاستقبال شهر الصوم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام معدودات تفصلنا عن انطلاق شهر رمضان الكريم، ومع اقتراب الشهر بدأ البائعون في منطقة السيدة زينب عرض مستلزمات شهر الصوم من الياميش والفوانيس.

ورصدت عدسة بوابة (الخليج 365) استعدادات أصحاب المحال التجارية لاستقبال الشهر بعرض المنتجات المختلفة، وتشهد المعروضات هذا العام إقبالًا ضعيفًا نظرا لارتفاع الأسعار، فيما يتزايد الإقبال على الفوانيس الخشبية مقارنة بباقي الأنواع.