أخبار مصر | البحوث الإسلامية: تغيير نظام الميراث من أسباب دخول النار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحوث الإسلامية: تغيير نظام الميراث من أسباب دخول النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن عدم توريث الإناث عادة جاهلية حاربها الإسلام، مؤكدًا أن قضية الميراث خطيرة ولهذا تولى الله – عز وجل وحده قسمة التركات لرفع النزاع.

وأضاف مجمع البحوث، خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن تغيير هذا النظام الربانى لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار، مشددًا على أن عادة منع البنات من الميراث بحجة أن المال سيذهب إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج، عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع.

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