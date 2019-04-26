أخبار مصر | حكم إطلاق أسماء بعض الأشخاص على المساجد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم إطلاق أسماء بعض الأشخاص على المساجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الأشخاص على المساجد سواء من قام ببناء المسجد أو غيره تخليدًا لأسماء الأعلام، أو لتمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عليه.

جاء ذلك خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الجمعة، مضيفة: أنه إذا كانت نية إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء فهذا غير جائز.

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