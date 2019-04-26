أخبار مصر | حكم إطلاق أسماء بعض الأشخاص على المساجد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم إطلاق أسماء بعض الأشخاص على المساجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الأشخاص على المساجد سواء من قام ببناء المسجد أو غيره تخليدًا لأسماء الأعلام، أو لتمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عليه.
جاء ذلك خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الجمعة، مضيفة: أنه إذا كانت نية إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء فهذا غير جائز.
تعرف على رأي الإفتاء في الاحتفال بـ"شم النسيم"
نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، رأيها حول الاحتفال بشم النسيم، على النحو التالي:
شم النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية ليس فيها شيء من الطقوس المخالفة للشرع، ولا ترتبط بأي معتقدٍ ينافي الثوابت الإسلامية.
وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الاحتفال بشم النسيم جائز شرعًا، لأنه من العادات المصرية التي لا توجد فيها من الطقوس ما يخالف الشرع الشريف.
ومن المقرر أن العادات والأعراف طالما أنها لا تخالف الشرع فهي جائزة، ولا يلتفت إلى قول من قال في أن هذا الاحتفال له من الجذور ومن الأصول ما يجب تحريمه.
وعن تناول الفسيخ والرنجة أشار علامـ إلى أن تناولهما مباح شرعا ما لم يترتب على أكلها ضرر على صحة الإنسان أو تشتمل على محرمات.