أخبار مصر | جدول أعمال السيسي في الصين غدا.. كلمة مهمة ولقاء برئيس وزراء إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول أعمال السيسي في الصين غدا.. كلمة مهمة ولقاء برئيس وزراء إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، غدا السبت، فى اجتماعات المائدة المستديرة لزعماء ورؤساء حكومات 40 دولة مشاركة فى قمة منتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولى، التى تستضيفها العاصمة الصينية بكين.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زعماء ورؤساء الدول المشاركة فى القمة سوف يعقدون ثلاث جلسات، فى إطار اجتماعات المائدة المستديرة؛ لبحث مبادرة "الحزام والطريق"، التى أطلقها الرئيس الصينى شى جين بينغ عام 2013.

وأضاف السفير بسام راضى- فى تصريح للصحفيين مساء اليوم الجمعة- أن الرئيس السيسى سوف يلقى، غدا، كلمة فى اجتماعات المائدة المستديرة لزعماء ورؤساء حكومات الدول المشاركة فى قمة منتدى "الحزام والطريق"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى سوف يلتقى أيضا رئيس الوزراء الإيطالى جوسيبى كونتى، مساء غد السبت.