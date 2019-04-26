أخبار مصر | وزير الأوقاف: الدول التي ترعى الإرهاب لن تجني إلا شوكا وحنظلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: الدول التي ترعى الإرهاب لن تجني إلا شوكا وحنظلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن بناء الأوطان يكون بالجهد والعرق والتضحيات، ومعرفة قدر الوطن والتحديات التي تواجهه، والاستعداد للتضحية في سبيله، مؤكدا أن أهل مصر هم وأزواجهم وأهليهم في رباط إلى يوم القيامة.

وأشاد الوزير خلال خطبة بمدينة العريش بمناسبة العيد القومي لمحافظة شمال سيناء، وذكرى تحرير سيناء، بدور ووطنية أهالي وأبناء سيناء وقبائلها وشيوخها وعواقلها وبدورهم الوطني.

وأشاد ببطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة البواسل، مؤكدا أننا في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد والعرق في خدمة الوطن والعمل على رفعته تقدمه ورقيه في مختلف المجالات، فديننا دين العمل والإنتاج والإتقان.

وشدد الوزير على دور العلم والأخلاق في بناء الأمم، مضيفا: لم ولن يبنى ملك على جهل وإقلال، كما أن الأمم والدول التى لا تقوم ولاتبنى على القيم والأخلاق مآلها إلى السقوط والخذلان، منددا بالدول التي تدعم الإرهاب وتموله و تأويه، مؤكدا أنها لن تجني في النهاية إلا شوكا وحنظلا، الإرهاب لا دين له ولا وطن و لا وفاء.