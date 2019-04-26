انت الان تتابع التخطيط: اعتماد 313.2 مليون جنيه لأسوان وبني سويف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
اعتمدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مبلغ 120 مليون جنيه لعدد من المشروعات لتنمية محافظة أسوان ومنطقة نصر النوبة حيث تم تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه لحفر آبار لري أراضى في النوبة مع تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لمشروعات تضمنت شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع بعدة قري بمركز نصر النوبة إلى جانب توصيل المرافق الداخلية للاسكان الأولي بالرعاية وإسكان الشباب فضلاً عن تطوير واستكمال مراكز شباب بالمحافظة. كما اعتمدت وزيرة التخطيط نحو 193.205 مليون جنيه لمحافظة بني سويف، حيث تم تخصيص مبلغ 44.170 مليون جنيه لمشروعات المرحلة الأولى.
كما تم تخصيص مبلغ 149.035 مليون جنيه لكافة القطاعات ببنى سويف حرصًا على استمرار تطوير القري الأكثر احتياجا وتلبية احتياجاتها.وأشارت السعيد في بيان اليوم إلى أن التخصيصات المعتمدة جاءت في إطار تنمية صعيد مصر باعتباره في قلب خطط التنمية، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط كجزء من الحكومة المصرية تسعي بكل الجهد
كما تم تخصيص مبلغ 149.035 مليون جنيه لكافة القطاعات ببنى سويف حرصًا على استمرار تطوير القري الأكثر احتياجا وتلبية احتياجاتها.
وأشارت السعيد في بيان اليوم إلى أن التخصيصات المعتمدة جاءت في إطار تنمية صعيد مصر باعتباره في قلب خطط التنمية، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط كجزء من الحكومة المصرية تسعي بكل الجهد في دعم كافة المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد.
وفيما يخص محافظة بني سويف، أوضحت السعيد أن الاعتماد جاء في إطار دعم وتطوير القري الأكثر احتياجاً وسد الفجوات التنموية بينها، مضيفة أن مشروعات الربع الثاني من حصاد مرحلة البناء في 90 يوما تضمنت 152 مشروعا بمحافظات الصعيد بتكلفة 2.1 مليار جنيه منها 17 مشروعا ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بتكلفة 76.5 مليون جنيه.
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