انت الان تتابع حر وأمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تتوقع الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، إذ إن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى لاضطراب الملاحة.
وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 16 33 شبين الكوم 15 31 طنطا 15 30 دمنهور
وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 16 33
شبين الكوم 15 31
طنطا 15 30
دمنهور 14 29
الإسكندرية 16 25
بلطيم 15 25
مطروح 15 24
السلوم 16 30
سيوة 18 34
بورسعيد 17 23
دمياط 17 23
الزقازيق 15 32
الإسماعيلية 14 32
السويس 14 32
العريش 14 25
رفح 13 25
رأس سدر 16 32
نخل 10 30
نويبع 20 31
طابا 13 29
كاترين 9 27
الطور 19 30
شرم الشيخ 22 32
الغردقة 20 33
مرسى علم 20 31
الفيوم 15 33
بني سويف 15 33
المنيا 15 34
أسيوط 16 35
سوهاج 15 36
قنا 17 37
الأقصر 1938
أسوان 19 38
أبو سمبل 20 38
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