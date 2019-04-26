شكرا لقرائتكم خبر عن 525 مليون جنيه جمارك سيارات ومعدات وقطع غيار مفرج عنها من ميناء بورسعيد خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت ادارة سيارات الركوب بالادارة العامة للسيارت بجمارك بورسعيد برئاسة أشرف عبدالهادى مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر مارس 2019 عن 191 سيارة ركوب (ملاكي) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائي وعن 719 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة اجمالية بلغت 253 مليون و843 ألف 269 جنيه كما قامت بانهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 73 بيان جمركي خلال نفس الفترة

وبلغت الضرائب الجمركية والرسوم المحصلة عن هذه السيارات 29 مليون و819 ألف و291 جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 52 مليون و492 ألف و949 جنيه بإجمالي ايرادات محصلة قدرها 82 مليون 312الف 240 جنيه

وعلي جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية والمفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر مارس 2019حوالى 1156 بيان جمركي بقيمة إجمالية قدرها 220 مليون و548 ألف و995 جنيه

كما بلغت الضرائب والرسوم المحصلة عنها 16 مليون و910 الف و24 جنيه وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 37 مليون و3 آلاف و960 جنيه بإجمالي إيرادات ايرادات محصلة 53 مليون و913 ألف و984 جنيه

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وخلال شهر مارس 2019 أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 132 بيان جمركي وارد نهائي معدات ( حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية – سيارات نقل ) بقيمة إجمالية 50 مليون 831 الف 15 جنيه

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 3 مليون و904 ألف و54 جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 9 مليون و264 ألف و75 جنيه بإجمالي إيرادات ايرادات محصلة 13 مليون 168 الف 129 جنيه

كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات عن مخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 11 ألف و236 جنيها

وبذلك تكون القيمة الإجمالية لسيارات الركوب (الملاكي) ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الادارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر مارس 2019 حوالي 525 مليون و223 ألف و279 جنيه ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 50 مليون و633 ألف و369 جنيه وإجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لجهات أخرى 98 مليون و760 ألف و984 جنيها

ويبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالادارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر مارس 2019حوالي 149 مليون و394 ألف و353 جنيها